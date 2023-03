Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs Wochen war Thar wie vom Erdboden verschluckt. Am Dienstag meldete er sich bei Vertrauten in Ludwigshafen. Der 16-Jährige floh bei der Abschiebung seiner Familie nach Armenien und galt seitdem als vermisst. Dass die Abschiebung ohne den minderjährigen Sohn nicht gestoppt, sondern vollzogen wurde, sorgte in der Stadt – wie berichtet – für Diskussionen.

Thar ist zurück in Ludwigshafen. Er erklärt sich am Mittwochmittag zu einem Gespräch mit der RHEINPFALZ bereit. Der glücklichste Moment seit seiner Rückkehr ist zu diesem