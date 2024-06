Der Andrang war zwar überschaubar am Sonntagvormittag. Aber wenn das dreitägige Thai-Food-Festival in Ludwigshafen auf dem Vorplatz der Eberthalle ähnlich verläuft wie vor einigen Wochen in Speyer, dann werden die Essensstände spätestens bis abends leer gefuttert sein. Ein kulinarischer Rundgang am Abschlusstag.

Thailands Küche gilt als eine der Besten in ganz Asien – und das nicht nur, wenn man Hape Kerkeling fragt. Obwohl man eigentlich einschränken muss, dass es Die thailändische