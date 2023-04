Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TFC Ludwigshafen bestreitet am Wochenende die letzten beiden Heimspiele der Feldsaison in diesem Jahr. Am Samstag, 17.30 Uhr, ist der 1. Hanauer THC zu Gast. Am Montag, 13 Uhr, kommt der TSV Schott Mainz nach Ludwigshafen.

Der TFC Ludwigshafen hat in der vergangenen Woche sein Premierenspiel in der Feldsaison der 1. Regionalliga Süd gegen den aus der Zweiten Liga abgestiegenen HC Ludwigsburg, mit 4:5 (1:2) verloren. Der TFC konnte