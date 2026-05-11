Die schwere Verletzung des Kapitäns wirft einen langen Schatten auf das unglückliche Wochenende des TFC Ludwigshafen in der 2. Regionalliga Süd.

Die Duelle mit dem TV Alzey entwickelten sich für den TFC in den vergangenen Jahren zunehmend zu richtungsweisenden Partien. Zum Auftakt der laufenden Feldsaison überraschten die Ludwigshafener mit einem 5:1-Erfolg. Während der Winterpause lieferten sich beide Mannschaften zudem ein enges Rennen um die Meisterschaft in der Hallenoberliga, welches der TFC letztlich ungeschlagen für sich entschied.

Die Partie verlief von Beginn an intensiv. Dem TFC gelang der bessere Start. Hanno Kroll brachte die Ludwigshafener bereits im ersten Viertel mit in Führung (9.). Auch in der Folge kam der TFC immer wieder gefährlich in den Schusskreis der Gastgeber. Vor allem über schnelle Umschaltsituationen erspielten sich das Team weitere Möglichkeiten, ließen jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. So blieb es trotz spielerischer Vorteile zunächst bei der knappen Führung zur Halbzeit.

Zu viele Chancen vergeben

Nach dem Seitenwechsel nutzte Alzey eine der wenigen klaren Möglichkeiten zum Ausgleich. Thorsten Jäger traf zum 1:1 (41.). Mit dem Treffer verlor der TFC etwas den Zugriff auf die Partie, während Alzey Selbstvertrauen gewann. Im Schlussviertel drehte Thorsten Lawall mit dem 2:1 (51.) die Begegnung zugunsten der Gastgeber. Ludwigshafen nochmals zu reagieren, blieb offensiv jedoch glücklos.

„Es war das erwartet umkämpfte Spiel. Wir machen es über lange Teile der Partie sehr gut, treffen in der Offensive im letzten Moment aber leider zu oft die falsche Entscheidung. Im dritten Viertel müssen wir das Spiel eigentlich in unsere Richtung lenken, kassieren stattdessen den Ausgleich. Schaut man auf die Anzahl unserer Chancen, dürfen wir das Spiel heute eigentlich nicht verlieren“, bilanziert TFC-Trainer Phillip Gippert.

Primus spielt cleverer

Nur einen Tag später wartete mit dem Derby gegen den Dürkheimer HC die nächste anspruchsvolle Aufgabe auf die Ludwigshafener. Der TFC hielt über weite Strecken gut gegen den Tabellenführer mit. Offensiv setzten die Gastgeber Akzente, der erste Treffer glückte aber den Gästen. Niko Mayerhöfer brachte Dürkheim in Führung (22.). Kurz nach Wiederbeginn war der DHC besser im Spiel, Leon Franken erhöhte auf 0:2 (31.). Wenige Minuten später baute Christopher Matz die Führung per Siebenmeter auf 0:3 aus (35.). Mit dem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten war die Begegnung entschieden. Ludwigshafen ließ sich nicht hängen und arbeitete weiter konsequent gegen den Ball. Der verdiente Anschlusstreffer gelang Johannes Berger per Siebenmeter zum 1:3 (51.). Kurz darauf rückte das Sportliche jedoch in den Hintergrund. Nach einem schweren Sturz blieb Berger mit einer Verletzung im Kieferbereich liegen, wodurch die Partie aufgrund eines Notarzteinsatzes längere Zeit unterbrochen werden musste. Der TFC-Kapitän wurde anschließend zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Nach der langen Unterbrechung gelang Dürkheim mit der letzten Aktion der Partie noch das 1:4 durch Mayerhöfer (60.).

„Wir haben heute über weite Strecken sehr gut dagegengehalten und konnten das Niveau absolut mitgehen. Nach dem Doppelschlag hat die Mannschaft trotzdem weiter alles gegeben. Natürlich rückt das Sportliche nach der Verletzung von Johannes erstmal komplett in den Hintergrund“, so Gippert kurz nach dem Abpfiff. Die endgültige Diagnose folgte erst einige Stunden später. Eine schwerwiegendere Verletzung bestätigte sich nicht. Dennoch erlitt Berger einen Haarriss im Kiefer und wird dem TFC lange fehlen.