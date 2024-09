Nach dem Abstieg tritt der TFC Ludwigshafen im Feld und in der Halle in der 2. Regionalliga an. Eine Rückkehr in die höhere Klasse ist vorerst kein Thema. Trainer Robert Willig formuliert klare Ziel für die kommende Spielzeit.

Der TFC Ludwigshafen blickt auf eine turbulente erste Jahreshälfte zurück. Bereits zu Beginn des Jahres stieg die Mannschaft nach jahrelangem Abstiegskampf in der Halle aus der 1. Regionalliga