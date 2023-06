Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TFC Ludwigshafen feierte durch einen überzeugenden 4:1 (2:0)-Erfolg am Samstag gegen den HLC RW München den vorzeitigen Klassenverbleib in der 1. Regionalliga Süd. Einen Tag später musste sich der TFC dem Spitzenteam TuS C Obermenzing mit 0:5 geschlagen geben.

Vor gut einem Jahr gelang dem TFC der erstmalige Aufstieg in die 1. Regionalliga Süd. Es folgte ein als Ligaprimus beachtlicher Auftakt. Mit sieben Punkten aus den ersten fünf Spielen ging