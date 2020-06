Gemütlich einen Burger essen, ein spritziges Getränk genießen und dabei ganz ungezwungen in chilliger Lounge-Atmosphäre mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch kommen: Diese Möglichkeit bietet der TFC Ludwigshafen am 8. Oktober von 17 bis 21 Uhr auf seinem Vereinsgelände auf der Parkinsel (Parkstraße 43).

Ursprünglich war die Veranstaltung auf Juni terminiert, wurde aber coronabedingt verschoben. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt haben renommierte Arbeitgeber, wie beispielsweise das Verkehrsunternehmen RNV, der Logistik-Dienstleister Contargo und die Krankenversicherung BKK Pfalz ihre Zusage gegeben. „Der im Freien auf der weitläufigen Sportanlage stattfindende Termin wird 2020 eine der wenigen Jobbörsen der Region sein, da die sonst gut besuchten Veranstaltungen Vocatium Rhein-Neckar-Pfalz und Sprungbrett Ludwigshafen wegen der Kontaktsperre abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben werden mussten“, erklärt der TFC-Vorsitzende Christian Hanz und erhofft sich dadurch einen regen Zulauf.

„Gespräche auf Augenhöhe“

Wichtig sei es jetzt, die Idee des Job-Barbecue in die Ludwigshafener Vereine zu tragen und die Jugendlichen dort zur Teilnahme zu motivieren. Der lockere, entspannte Charakter der Veranstaltung sei bei der Premiere im vergangenen Jahr sowohl bei den Unternehmen als auch bei den jungen Menschen gut angekommen und hebe sich damit auch von anderen Ausbildungs- und Jobmessen ab, betont Hanz. „Die Unternehmen schicken ihre aktuellen Auszubildenden, Ausbilder und Mitarbeiter, mit denen die Job- und Ausbildungsinteressierten später auch tatsächlich zu tun haben. Statt abgehobenes Recruiting und Assessment-Tests geht es um echte Gespräche auf Augenhöhe“, unterstreicht der TFC-Vorsitzende.

Inhaltlich habe man nach der Erstauflage 2019 noch an der einen oder anderen Stellschraube gedreht, sagt Hanz. So wird der Verein erstmals ein Job-Barbecue-Magazin auflegen, in dem sich interessierte Jugendliche über ihr Wunsch-Unternehmen informieren können. Interessierte Unternehmen, Institutionen und Firmen, Vereine sowie Ausbildungs- und Jobinteressierte können sich an 1.vorsitzender@tfc-lu.de wenden.