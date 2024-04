Der TFC Ludwigshafen startet gegen den Rüsselsheimer RK in die Feldsaison der 1. Regionalliga Süd. Ein Spiel, das in zweierlei Hinsicht einen Blick in die Zukunft des TFC eröffnet. Einige Abgänge haben Spuren hinterlassen.

Der TFC lebte in den vergangenen Jahren in zwei verschiedenen Gefühlswelten. Als sich in den kalten Monaten der Hallensaison angenommen wurde, zitterten die Ludwigshafener unabhängig der Temperaturen. Zweimal in Folge gelang die Rettung jeweils im letzten Spiel der Saison. In der Saison 2022/2023 sogar erst in den Relegationsspielen.

Der schon witterungsbedingt starke Kontrast zum Sommer ließ die Hallensaisons zu einer Pflichtaufgabe werden, die man einfach nur überstehen musste. Denn im Sommer, in der Feldsaison, besticht der TFC als eine einzige Erfolgsgeschichte. Nach der Meisterschaft 2021/2022 folgte eine beachtliche Premierensaison in der 1. Regionalliga Süd, die der TFC auf dem fünften Platz beendete. Dieses Jahr drohen sich die Gefühlswelten in nichts mehr zu unterscheiden. Denn nach dem Abstieg in der Halle vor zwei Monaten, kämpft der TFC nun auch auf dem Feld um den Klassenverbleib. „Natürlich wäre ein Ligaverbleib für uns immens wichtig. Die 1. Regionalliga Süd macht uns attraktiver für Spieler, Sponsoren und Zuschauer“, erklärt der erste TFC-Vorsitzende Christian Hanz.

Der Abstiegskampf hat bei den Ludwigshafenern jedoch nicht die alleinige Aufmerksamkeit. Nach den Abgängen der beiden Topscorer Fabio Bernhardt und Alexander Matz bricht der Großteil der eingespielten TFC-Offensivabteilung weg. Das entstandene Kaderloch wird nun mit Jugendspielern ausgefüllt.

Neuer Trainer

„Nun kommt uns unsere gute Jugendarbeit zunutze. Im aktuellen Kader befinden sich nun vier Spieler unserer U18. Dies ist eines unserer großen Ziele. Die nächste Generation an den aktiven Bereich heranzuführen. Dass die jungen Spieler motiviert sind, ist bereits im Training deutlich zu erkennen“, stellt Hanz fest, der mit dieser Meinung nicht alleine ist.

„Die Vorbereitung lief sehr gut. Wir hatten regelmäßig viele Spieler im Training und konnten uns so gut auf die Rückrunde einstellen. Die älteren Spieler geben sich viel Mühe, die Jüngeren mitzuziehen. Jeder einzelne unserer U18-Spieler gibt im Trainingsbetrieb sein Bestes“, sagt Robert Willig, der als Trainer beim TFC übernommen hat.

Trio übernimmt

Denn auch das bisherige Trainerteam, bestehend aus Philipp Grimmer und Christian Hanz, hat nach der vergangenen Hallensaison abgedankt. Eine Entscheidung, die bereits weit vor der Saison bekannt war. Willig, der zeitgleich noch Engagements im Jugendbereich in Heidelberg und Bad Dürkheim hat, übernimmt die Rolle des Cheftrainers. Der ehemalige Bundesligaspieler Sascha Kretz unterstützt ihn als Co-Trainer. Ebenso Sebastian Minges, welcher in der Hallenrunde noch als Spieler agierte.

Trotz aller Umstellungen verliert der TFC nicht den Fokus auf seine Gegner. Das Spiel gegen den Rüsselsheimer RK ist für den TFC enorm wichtig (Samstag, 17.30 Uhr). Bei einem Sieg könnten die Pfälzer mit den Hessen in der Tabelle gleichziehen. „Unser Ziel ist es natürlich, das Spiel zu gewinnen. Uns ist dennoch bewusst, dass es sich beim RK um eine äußerst spielstarke Mannschaft handelt, die nicht umsonst vor einigen Jahren noch in der Bundesliga gespielt hat. Wir wollen uns als Team präsentieren und den jungen Spielern einen guten Start in den aktiven Bereich ermöglichen“, erklärt Sebastian Minges.