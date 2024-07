Der Abstieg in die 2. Regionalliga Süd ist für den TFC Ludwigshafen bereits Realität. Am letzten Spieltag holte sich das Regionalliga-Schlusslicht jedoch einen Motivationsschub.

Am letzten Spieltag der 1. Regionalliga Süd trennten sich der TFC Ludwigshafen und der HLC RW München 4:4 (1:1)- unentschieden. Das brachte beiden Mannschaften einen gelungenen Saisonabschluss.

Die Pfälzer hatten zwei Siege in den letzten beiden Spielen benötigt. Gleichzeitig mussten sie darauf hoffen, dass der Rüsselsheimer RK sowie der HLC RW München keinen weiteren Punkt holt. Dies war jedoch nicht mehr der Fall, damit war bereits vor dem letzten Spieltag klar, dass der TFC Ludwigshafen in der kommenden Saison in der 2. Regionalliga Süd auflaufen wird.

Ohne Druck aufgespielt

Die Ludwigshafener wollten sich jedoch gebührend aus der Liga verabschieden und spielten frei auf. Für den HLC hingegen ging es noch gegen den Abstieg. Der Liveticker der Partie Rüsselsheim – Hanau wurde auf der Gästebank sekündlich aktualisiert. Das erste Viertel dominierten die Gastgeber. Dem HLC gelang es nur selten, in die Spielhälfte des TFC vorzudringen. Ein Treffer sprang für den TFC jedoch erst einmal nicht heraus. Die Gästeführung durch Philipp Meidert stellte den Spielverlauf erst einmal komplett auf den Kopf (18.). Nils Machill erzielte kurz vor der Pause nach einer kurzen Ecke den Ausgleich (28.).

Felix Martin traf früh im dritten Viertel zur ersten TFC-Führung (33.). Die Partie verlief nun ausgeglichener, der HLC besaß mehr Spielanteile. Dies wussten die Gäste zu nutzen und kamen durch Richard Fuchs zum Ausgleich (38). Patrick Zodet traf zur erneuten HLC-Führung (40.). Die Ludwigshafener wollten sich aber nicht geschlagen geben. Felix Wagner erzielte noch im gleichen Viertel den erneuten Ausgleich (43.). Nach einer kurzen Ecke setzte Tom Vogel energisch nach, konnte sich behaupten und traf zum umjubelten Ludwigshafener Führungstreffer (45.). Im Parallelspiel lag Rüsselsheim derweil zurück. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Tordifferenz den Abstieg entscheiden. Der HLC stand daher unter Druck. Richard Fuchs traf zum 4:4 (52.). Der RK verlor am Ende 3:11. Wodurch sogar ein knapper TFC-Sieg für den Klassenerhalt des HLC gereicht hätte.

Rückstand getrotzt

„Der TFC hat uns heute das Leben sehr schwer gemacht. Sie konnten frei aufspielen und haben uns spüren lassen, wie sehr sie heute punkten wollen. Nach unserem Führungstor zum 3:2 dachte ich, das Spiel wäre entschieden. Fünf Minuten später liegen wir wieder hinten“, bilanzierte HLC-Trainer Paul-Moritz Rabe.

Für den TFC war das Unentschieden der erste Punktgewinn des Jahres. „Wir sind froh über so einen Saisonabschluss. Wir haben heute nochmal alles reingelegt. Konnten uns auch nach Rückstand wieder zurückkämpfen gegen einen Gegner, für den es heute um alles ging. Jetzt gilt es in der neuen Runde daran anzuknüpfen“, sagt TFC-Trainer Sebastian Minges.