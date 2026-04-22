Der TFC Ludwigshafen geht mit einem neuen Trainer in die Feldrunde, die am Wochenende beginnt. Der Verein setzt dabei verstärkt auf das ausgegebene Konzept.

Für den TFC Ludwigshafen endet in dieser Woche die lange Winterpause in der Feldsaison der 2. Regionalliga West. Nach einem soliden Auftakt im vergangenen Jahr richten die Ludwigshafener den Blick nun auf die Fortsetzung einer Saison unter neuen Vorzeichen.

Nach gerade einmal fünf absolvierten Partien war für den TFC Ludwigshafen im Herbst auf dem Großfeld bereits wieder Schluss. Zum Jahreswechsel stand die Mannschaft mit sieben Punkten auf Rang fünf der Tabelle. Die Ausgangslage ist damit stabil, zugleich aber offen in beide Richtungen.

Neuer Trainer

Untätig blieb der Verein in der Winterpause jedoch keineswegs. Während der Feldbetrieb ruhte, setzte Ludwigshafen in der Halle ein Ausrufezeichen. Mit dem Titelgewinn in der Oberliga gelang dem TFC der direkte Wiederaufstieg in die 2. Regionalliga.

Philip Gippert Foto: Gippert/oho

Veränderungen gab es anschließend auf der Trainerposition. Spielertrainer Sebastian Minges, der ursprünglich nur als Übergangslösung für wenige Monate vorgesehen war, führte die Mannschaft letztlich durch die vergangenen rund eineinhalb Jahre. Bereits frühzeitig war intern kommuniziert worden, dass seine Tätigkeit nach der aktuellen Hallensaison enden würde.

Fokus auf Talente

Die Suche nach einem Nachfolger verlief zügig. Mitte März übernahm Philip Gippert das Amt des Cheftrainers. Er ist für den TFC Ludwigshafen die bevorzugte Lösung. „Es waren offene und ehrliche Gespräche, in denen schnell klar wurde, dass wir die gleiche Vision haben. Philip Gippert war für uns die absolute Wunschlösung und bringt genau das mit, was wir gesucht haben“, erklärt Christian Hanz, Vorsitzender des TFC. Auch Gippert blickt positiv auf die Gespräche zurück. Nach längerer Pause an der Seitenlinie sei der Austausch mit dem Verein durchweg konstruktiv und überzeugend verlaufen.

Die grundsätzliche Ausrichtung des Vereins soll dabei unverändert bleiben. „Unser oberstes Ziel ist es weiterhin, junge Spieler zu etablieren und eine Anlaufstelle für Talente aus der Region zu sein, die erste Erfahrungen im aktiven Bereich auf gutem Niveau sammeln wollen“, erläutert Hanz. Sportlich formuliert der Verein die Ziele bewusst zurückhaltend. Aufstiegsambitionen ruft der TFC nicht aus, zunächst soll frühzeitig Klarheit mit dem Klassenverbleib geschaffen werden.

Eigenen Eindruck verschafft

Gippert nutzte die ersten Wochen bewusst, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen. „Ich habe mir zu Beginn keine detaillierten Informationen zur Mannschaft geben lassen, um mir selbst ein Bild machen zu können. Nach den ersten Einheiten habe ich ein gutes Gefühl entwickelt. Die Mannschaft ist ausgeglichen besetzt und verfügt über viel Qualität. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Liga gegen jeden Gegner bestehen können.“

Zugleich verweist der neue Trainer auf die besondere Ausgangslage eines Einstiegs mitten in der Saison. Wenn Spieler und Trainer sich zunächst kennenlernen müssten, würden gewohnte Abläufe naturgemäß hinterfragt und neu bewertet. Dazu gehöre auch, verschiedene Dinge auszuprobieren und der Mannschaft Zeit zu geben, sich auf neue Impulse einzustellen. Rückschläge oder schwierigere Phasen seien in einem solchen Prozess nicht ungewöhnlich.

Für Ludwigshafen bietet die Rückrunde eine offene Ausgangslage. Mit sieben Punkten liegt der TFC aktuell auf Rang fünf unter acht Mannschaften, der Rückstand auf Tabellenplatz zwei beträgt lediglich drei Zähler. Gleichzeitig trennt die Mannschaft nur ein Punkt vom sechsten Rang.