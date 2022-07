Durch das 1:1 (0:1) gegen den Rüsselsheimer RK bleibt der TFC Ludwigshafen auch nach dem vorzeitigem Gewinn der Meisterschaft in der 2. Regionalliga Süd ungeschlagen.

Vorige Woche sicherte sich der TFC durch den 6:1-Erfolg beim Tabellenletzten Marburg vorzeitig den Titel. Dennoch schaltete Ludwigshafen im Spiel eins nach der Meisterschaft nicht in den Schongang gegen den Tabellendritten aus Rüsselsheim.

Die Gäste wurden von Beginn an unter Druck gesetzt. Auch im zweiten Viertel ließ der Ligaprimus nicht locker und ging schließlich durch Kapitän Michael Fechtner in Führung (24.). Nach dem Seitenwechsel konterte Rüsselsheim. Tim Cremer vollendete zum 1:1 (38.). Alexander Matz verpasste nur wenige Sekunden im letzten Viertels eine erneute Ludwigshafener Führung (46.). Beiden Mannschaften gelang es dann nun nur noch selten, in den gegnerischen Kreis zu kommen. Chancen hatten jedoch nochmals beide Mannschaften.

Spannung nach Titel abgefallen

„Es war schwer, im Vorfeld der Partie, trotz guter Trainingseinheiten, die Motivation und Spannung aufrecht zuhalten. Dennoch sind wir gut in die Partie gekommen und hatten im ersten Durchgang etliche Chancen. Hier hätten wir mehr draus machen müssen. Nach der Pause kam Rüsselsheim besser in die Partie, wodurch das Unentschieden in Ordnung geht“, sagte TFC-Kapitän Michael Fechtner.

Da der Dürkheimer HC in Frankfurt verlor, besitzt der Rüsselsheimer RK weiterhin die Chance, sich am letzten Spieltag auf zweiten Tabellenplatz zu spielen. „Wir wollten gegen den amtierenden Meister eine gute Leistung zeigen. Das ist uns im zweiten Abschnitt besser gelungen gegen das starke Ludwigshafener Team“ sagte RK Coach Liz Meneghello de Abreu.