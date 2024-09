Der TFC Ludwigshafen bestreitet am Wochenende gleich zwei Spiele in der Feldsaison der Zweiten Regionalliga West. Am Samstag geht es um 16 Uhr beim SC SaFo Frankfurt los, einen Tag später um 18 Uhr beim TEC Darmstadt.

Nach den Abstiegen in der Hallen- und in der Feldrunde stand der TFC am vergangenen Wochenende vor einem Neustart. Gegen die Eintracht Frankfurt zeigten die Pfälzer eine starke erste Hälfte, im dritten Viertel folgte jedoch der Bruch im Spiel des TFC. Den bereits erspielten Vorsprung holten die Gäste jedoch nicht mehr auf. Die Ludwigshafener hielten dem Druck in den letzten 20 Minuten stand und feierten mit dem 3:2-Erfolg einen gelungenen Einstand.

Mit viel Rückenwind geht es nun zu den ersten Auswärtsspielen. Die Gegner, der SC SaFo Frankfurt und der TEC Darmstadt, sind trotz grundverschiedener Auftaktpartien nicht zu unterschätzen. Während der TEC auswärts mit 3:2 gegen den Dürkheimer HC gewonnen hat, ging der SC mit 10:1 beim Rüsselsheimer RK unter.

Wenig Erkenntnisse über Gegner

„Wir können uns gegen den SC auf keinerlei eigene Erfahrungen stützen. Die Mannschaft an dem Ergebnis des ersten Spieltags zu messen, halte ich jedoch für einen großen Fehler, da man nie weiß, mit welchem Kader Frankfurt angetreten ist. Wir schauen, wie bei jedem Gegner, erst einmal auf uns“, sagt TFC-Trainer Robert Willig.

Gegen die Eintracht zeigte sich der TFC in der Offensive deutlich eingespielter als noch in der Vorsaison. Ließ vor allem im zweiten Abschnitt in der Defensive aber wieder mehr zu und war im letzten Viertel mehrere Male kurz davor, die Führung zu verspielen.

„Wir konzentrieren uns auf die ersten beiden Viertel. Hierauf wollen wir aufbauen. Wir konnten uns mehrere gute Chancen erspielen und waren das dominantere Team. Im dritten Viertel haben wir dann die Spielkontrolle verloren. Wir waren erneut sehr anfällig für Konter, arbeiten hier jedoch in jedem Training daran, dies besser in den Griff zu bekommen“, erklärt Willig.

Einige Ausfälle

Nach der neuen Ligaeinteilung, der TFC ist statt in der Süd- jetzt in der Weststaffel, können sich die Pfälzer diese Saison oftmals erst ein Bild von ihrem Gegner machen, wenn dieser ihnen gegenübersteht. So auch im Fall des TEC Darmstadt.

„Ich konnte mir den TEC bei seinem Auswärtssieg gegen den Dürkheimer HC etwas anschauen. Wir werden am Wochenende in der Defensive enorm gefordert sein. Die Angreifer des TEC gehen mit absolutem Willen in jeden Ball. Sie spielten hart in den Kreis und rutschten teilweise mit dem Schläger voraus auf dem Boden in Richtung Ball. Über die gesamte Spieldauer müssen wir hellwach sein“, warnt Willig seine Auswahl.

Wie sehr die Doppelbelastung in der zweiten Partie des Wochenendes zum Tragen kommt, wird sich zeigen. Besonders bei einem Blick auf die Kadergröße des TFC. „Wir werden am Wochenende einige Ausfälle haben. Von Schichtarbeit bis zur Krankheitswelle, welche aktuell die Region heimsucht. Wir müssen vor allem auf einige unserer erfahreneren Spieler verzichten, dadurch werden erneut einige unserer Nachwuchstalente zum Einsatz kommen. Wir wollen trotzdem in beiden Spielen unser Bestes geben. Was für uns dabei herausspringt, wird sich dann am Ende zeigen“, sagt Willig.