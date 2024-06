Auf der Suche nach Fachkräften sind Jobbörsen ein gängiges Mittel. Hier treffen Firmen auf Schulabgänger. Das „Job-Barbecue“ beim TFC Ludwigshafen hebt sich dabei von den übrigen Angeboten ab. Hier gibt es nicht nur jede Menge Informationen, sondern als Grillfest auch eine entspannte Atmosphäre.

Der Hockeyplatz auf der Parkinsel wird am Donnerstag wieder zur Partnervermittlung. Mit 76 Ständen sind so viele Anbieter wie noch nie am Start, Sie werben bei Burger und Bratwurst um die Schulabgänger. „Wir haben wieder zehn Anbieter mehr als im Vorjahr“, sagt der TFC-Vorsitzende Christian Hanz freudig. Das liege unter anderem daran, dass auf Grund der Nachfrage vor allem das Studienangebot ausgebaut wurde. „Vor allem haben wir viele Unternehmen, die duale Studiengänge anbieten mit dabei.“ Erstmals auf der Parkinsel sei außerdem die Universität Mannheim vertreten. Die Hochschulen aus Worms und Ludwigshafen seien hingegen Stammgäste.

Wie immer haben die Organisatoren des TFC Ludwigshafen vor allem andere Vereine und auch Schulen aus der Umgebung im Blick. „Die haben wir alle angeschrieben“, sagt Hanz. Ansonsten gehe man in der Werbung für die Veranstaltung vor allem digitale Wege. Hier erreiche man das Klientel am besten. „Wir sind viel auf Social Media unterwegs.“

Auszeichnung für den TFC

Der Erfolg aus der Vergangenheit gibt ihm dabei recht. Nicht nur, dass das „Job-Barbecue“ im vergangenen Jahr als Vereinsinitiative mit dem zweiten Platz auf Landesebene ausgezeichnet wurde. Auch der Rücklauf an Bewerbern und den teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen sei rundherum positiv. „Ich denke, dass wir uns in der Fülle an Jobmessen ein wenig abheben“, erklärt Hanz. Bei Burger, Bratwurst und Freigetränken lässt sich die berufliche Zukunft eben ein wenig entspannter planen.

Los geht es am Donnerstag, 27. Juni, um 17 Uhr auf dem TFC-Gelände auf der Parkinsel. Der Eintritt ist frei, Burger und Getränke sind für die Teilnehmer umsonst. Eine Anmeldung unter www.job-barbecue.de wird erbeten, ist aber keine Pflicht.