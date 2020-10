Gleich doppelten Grund zur Freude hatte der TFC Ludwigshafen am Samstag: Zum einen erhielt der Verein das mit 1000 Euro dotierte „Goldene Feld“ des Deutschen Hockey Bundes für seine herausragende Jugendarbeit, zum anderen wurde der neue Erlebnisspielplatz auf dem Vereinsgelände eingeweiht.

Das „Goldene Feld“ sei vor allem eine Auszeichnung für die ehrenamtlichen Trainer, die sich Tag für Tag engagieren, betonte der TFC-Vorsitzende Christian Hanz, der die Kunststofftafel am Eingang der Anlage auf der Parkinsel anbringen wird. „Speziell auch in Coronazeiten haben sie sich mit tollen Ideen eingebracht, über die Videoplattform Zoom Trainings gemacht, den Kindern Trainingspläne an die Hand gegeben, um sie zu motivieren“, sagte er. Gemeinsam dachten sich die Vereinsverantwortlichen regelmäßig Wettbewerbe aus, um den Nachwuchs bei Laune zu halten.

Bei einem davon suchte der TFC nach dem kreativsten Hockeyparcours. Den Siegerpreis, ein Trikot der deutschen Hockeynationalmannschaft, erhielt Maximilian Duensing von Ulrike Schmidt, Referentin Sportentwicklung und außersportliche Maßnahmen des Deutschen Hockeybunds (DHB). Dass das Shirt coronabedingt nicht wie angekündigt von den Nationalspielern signiert war, konnte Maximilian verkraften.

Sozial engagiert

Der Sport ist nur ein Baustein des vor zwei Jahren entstandenen Jugendkonzepts, für das die „Löwen“ erneut ausgezeichnet wurden. „Wir wollten uns von Anfang an nicht nur auf den sportlichen Bereich konzentrieren. Aspekte, wie beispielsweise soziales Engagement, spielen für uns eine ganz wichtige Rolle“, unterstrich Hanz. Das ganzheitliche Konzept des TFC habe den DHB überzeugt, erklärte Schmidt bei der Preisverleihung und versprach den Ludwigshafenern alsbald wieder ein hochkarätiges Turnier. Sollte 2021 der geplante neue Kunstrasen kommen, stünde einem solchen Event nichts mehr im Wege. Erst im vergangenen Jahr war der TFC Ausrichter der Deutschen Meisterschaft der weiblichen Jugend A.

Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck (SPD) lobte den TFC als „wahnsinnig aktiven Verein“. „Das Engagement beschränkt sich nicht nur auf den Sport, sondern geht darüber hinaus. Der TFC schaut und fragt sich: Wie bin ich Teil der Stadtgesellschaft? Wie kann ich mich einbringen?“

20.000 Euro gespart

Der Einsatz der Vereinsmitglieder war auch ausschlaggebend für die schnelle Fertigstellung des Erlebnisspielplatzes. Durch die Eigeninitiative habe man 20.000 Euro eingespart, sagte Hanz. Rund 40.000 Euro kostete das Projekt mit Baumhaus, Mikadoanlage, diversen Schaukeln, Hängematte und Rutschenhügel – finanziert durch die Mitglieder und einige Sponsoren.