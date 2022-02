Ein E-Bike im Wert von 4000 Euro ist laut Polizei am Mittwoch zwischen 17 und 20.30 Uhr in der Wittelsbachstraße (Süd) gestohlen worden. Das grau-orangefarbene Bike der Marke „Cube Stereo Hybrid“ war an einer Straßenlaterne mit einem – ebenfalls gestohlenen – Kettenschloss befestigt. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222.