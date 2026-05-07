Die Polizei meldet den Diebstahl eines teuren Autos im Mannheimer Stadtteil Feudenheim. Wie die Beamten mitteilen, vermisste der Besitzer eines Mercedes AMG G63 sein Fahrzeug, das er in der Einfahrt seines Anwesens im Carolus-Vocke-Ring abgestellt hatte, am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr. Laut Polizei glaubt ein Zeuge, schon gegen 3.30 Uhr das Starten des Motors dieses Autos gehört zu haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand flüchteten der oder die Täter mit dem Auto zunächst in Richtung Heddesheim und weiter zur dortigen Autobahnanschlussstelle der A5.

Nun werden weitere Zeugen gesucht. Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem weiteren Verbleib des gestohlenen Autos machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 174-4444 bei der Kripo zu melden.