Einen großen Bargeldbetrag sowie mehrere Goldmünzen hat ein oder haben mehrere Einbrecher am Samstag aus einer Wohnung in Mannheim-Neckarau gestohlen. Laut Polizei liegt der Gesamtschaden bei rund 130.000 Euro. Der oder die Täter Täter haben die Balkontür einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Wingertstraße aufgehebelt. Zeugenhinweise an Telefon 0621 174-4444.