Für viel Geld ist ein Haus in einer Ludwigshafener Flüchtlingsunterkunft saniert worden. Nach langjährigem Leerstand soll das Gebäude jetzt abgerissen werden.

Im südlichen Stadtteil Rheingönheim hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren buchstäblich viel Geld in den Sand gesetzt: In der Käthe-Kollwitz-Straße wurde Ende 2024 ein Container-Quartier abgerissen, das eigentlich als Übergangsdomizil für die sanierungsbedürftige Kita St. Joseph gedacht war. Mehrere Zehntausend Euro hatte die Stadt nach eigenen Angaben in die alten Container zur sogenannten Ertüchtigung investiert. Am Ende stand dennoch die Erkenntnis, dass die Pavillons zu marode für die weitere Nutzung waren, abgerissen und komplett erneuert werden mussten. Noch weitaus teurer kommt die Verwaltung und damit den Steuerzahler nun die Sanierung und der Abriss einer Flüchtlingsunterkunft im Rheingönheimer Rampenweg. Rund 800.000 Euro hat die Stadt nach eigenen Angaben in das Haus mit der Nummer 8 investiert, das schon seit Ende 2021 leer steht und nun ebenfalls durch einen Neubau ersetzt werden soll.

Auf Anfrage zum Sachstand in der Flüchtlingsunterkunft informierte eine Sprecherin der Verwaltung: „Das Haus ist nicht mehr bewohnbar und eine weitere Sanierung nicht wirtschaftlich. Daher soll es abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Derzeit wird die Ausschreibung der Abrissarbeiten vorbereitet.“

Eigene Küchen und Bäder

Insgesamt stehen laut Verwaltung in den drei Häusern im Rampenweg 6, 8 und 10 für Geflüchtete 47 Zimmer und 26 Appartements zur Verfügung. Der Kinderspielplatz zwischen den Flachdachblöcken ist verwahrlost, die Grünflächen ungepflegt. Lange Zeit hat der Verein „Respekt: Menschen!“, der sich für Geflüchtete in der Stadt engagiert, gefordert, dass die Gebäude saniert werden müssten und die hygienischen Zustände kritisiert. Von erheblichem Kakerlaken- und Rattenbefall war die Rede. Aber auch die Vorteile der kleinen Wohnungen wurden von den Aktivisten stets betont: Jedes Appartement hat eine eigene Küche und ein eigenes Bad.

Im Herbst 2021 wurden die Rufe der Flüchtlingshelfer schließlich erhört. Die Verwaltung räumte eins der Gebäude: das Wohnhaus im Rampenweg 8. Acht Familien mit Kindern und einige Einzelpersonen wurden in andere Quartiere umgesiedelt, und die Sanierung des zweigeschossigen Komplexes mit 23 kleinen Wohnungen begann. Zwischen 600.000 und 800.000 Euro waren dafür veranschlagt. Ende November 2021 gab es für das Vorhaben auch grünes Licht im Bau- und Grundstücksausschuss.

Langer Leerstand

Mit dem Geld sollten nach damaligen Angaben der Verwaltung in den Küchen der Appartements die Wände und der Boden komplett erneuert werden. Zudem sollten die Küchen neu eingerichtet werden, „um die Hygienevorschriften einzuhalten“. In den Sanitärräumen sollten die Toiletten und Waschbecken ausgetauscht und die defekten Wand- und Bodenfliesen instandgesetzt werden. Schließlich sollten Fenster, Rollläden und Türen überprüft und repariert werden. In allen Bereichen des Gebäudes sollten der Bodenbelag und der Estrich erneuert werden. In allen Räumen im Erdgeschoss und diversen Räumen im Obergeschoss sollten zudem die Innenwände neu verputzt werden. Alle Räume in beiden Stockwerken sollten frisch gestrichen werden. Bis Ende Juli 2022 sollte alles fertig sein.

Der Verein „Respekt: Menschen!“ wartete jedoch ab Mitte 2022 und das ganze Jahr 2023 vergeblich darauf, dass wieder Menschen in die Rheingönheimer Unterkunft einziehen können. Schließlich wurde sogar Anfang 2024 ein ehemaliger Supermarkt in der Walzmühle mitten in der City in eine Notunterkunft umfunktioniert, um genügend Quartiere für Geflüchtete anbieten zu können. Die Wohnungen im Rampenweg 8 jedoch blieben weiter unbewohnt.

Immer wieder Wasser im Haus

Schließlich informierte die Verwaltung im Januar 2024 auf Anfrage der RHEINPFALZ darüber, dass die Rheingönheimer Unterkunft aufgrund von wiederkehrenden Wassereintritten in das Erdgeschoss auch zwei Jahre nach dem Beginn der Sanierung immer noch nicht belegt werden konnte. „Aktuell prüfen wir, ob es möglich ist, vorübergehend nur das Obergeschoss zu nutzen“, hieß es seinerzeit. Aber auch daraus wurde nichts.

Wegen der wiederholten Wassereintritte ins Haus während der Sanierung hatte die Verwaltung nach weiteren Angaben umfangreiche Untersuchungen wie eine Feuchtemessung des Bodens, Untersuchungen von Regenwasserfallrohrleitungen, Sickerschächten, Duschwannen und sanitären Anschlüssen eingeleitet. Es seien Drucktests der Abwassersysteme sowie Dichtigkeitsuntersuchungen der Heizungs- und Trinkwassersysteme veranlasst worden. Mit ernüchterndem Ergebnis: Aufgrund der Beschaffenheit der Bodenschicht unter dem Gebäude könne Niederschlagswasser nur langsam versickern, bei Starkregen staue es sich an und dringe in die Bodenplatte und die Erdgeschosswände des Gebäudes ein.

Der Rheingönheimer Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) berichtete bei einem Stadtteilspaziergang Anfang 2024 mit der RHEINPFALZ erstmals darüber, dass das Gebäude mit der Hausnummer 8 möglicherweise abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll. Die Verwaltung hat noch weitere zwei Jahre für die Prüfung und Entscheidung benötigt. Jetzt steht fest: Das Haus hat keine Zukunft.