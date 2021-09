Der Betrieb des Covid-19-Testzentrums der Stadt und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Bürgerhof, Eingang Karlsruher Gässel, wird laut Verwaltung über den 3. September hinaus bis zum 8. Oktober verlängert. Das Testzentrum hat von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie montags und donnerstags zusätzlich ab 7.30 und bis 18.30 Uhr für Kursteilnehmer und Lehrkräfte der Volkshochschule (VHS).

„Hilft dem VHS-Standort“

„Wir freuen uns, dass wir dieses Angebot erhalten können und sich bis zu den Herbstferien alle Bürger und besonders unsere Kursteilnehmer testen lassen können, bevor Sie unsere Angebote besuchen“, sagt VHS-Leiterin-Stefanie Indefrey. „Unser Dank gilt dem DRK, mit dessen maßgeblicher Unterstützung nun weiterhin ein qualitativ hochwertiges Testangebot für alle in den Räumen der VHS besteht“, unterstreicht Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). „Gleichzeitig können wir damit Teilnehmern und Unterrichtenden der VHS einen wichtigen und unmittelbar am Ort der Lehrveranstaltungen verfügbaren Service bieten. Dies hilft während der Corona-Pandemie auch dem VHS-Standort Ludwigshafen.“

Bis auf Weiteres gilt in der VHS die 3G-Regel (getestet, geimpft oder genesen) für den Besuch von allen Kursen und Veranstaltungen. In Kursen mit mehreren Terminen in der Woche gilt die zweimalige Testpflicht pro Woche. Dies gilt nicht für reine Behördengänge wie Anmeldungen und Beratungen.