Der Gemeinderat hat am Donnerstag einstimmig beschlossen, die kulturelle Bespielung der U-Halle auf dem Bundesgartenschau-Gelände in Mannheim mit knapp 50.000 Euro zu fördern. Eine Testphase an zwei verlängerten Wochenenden im September soll zukünftige Nutzungsperspektiven aufzeigen. Das Team von Next Mannheim wird für diesen Zeitraum ein Musik- und Veranstaltungsprogramm ausarbeiten. „Die letzten Jahre haben gezeigt, wie dringend wir Freiflächen für Musik- und Kulturveranstaltungen benötigen – hier bietet sich uns eine einmalige Gelegenheit“, betont Kulturbürgermeister Thorsten Riehle (SPD) und führt aus: „Wir wollen etwas Buga-Feeling auf Spinelli zurückbringen. Ganz gleich, ob Konzert, Comedy oder Matinée – mit Blick auf das Programm ist es uns wichtig, für alle Generationen ein Angebot zu machen. Wir möchten den Bedürfnissen von Familien mit Kindern genauso wie denen älterer Menschen Rechnung tragen.“ Konkret sehen die Planungen vor, an einem Ende der U-Halle eine Bühne aufzustellen. In der Testphase soll erprobt werden, unter welchen Umständen in Zukunft Veranstaltungen hier stattfinden können.