„Mit Sorge“ verfolgt die Ludwigshafener FWG die Betrugsfälle bei Corona-Testzentren in der Metropolregion (wir berichteten). Teststellen seien wie Pilze aus dem Boden geschossen, auch in Ludwigshafen, wo es stadtweit aktuell über 220 gibt. Tatsächlich funktionierende Kontrollprozesse bei Durchführung und Abrechnung seien seitens der zuständigen Instanzen offensichtlich sträflich vernachlässigt worden. Man setzte offenbar auf die Zuverlässigkeit aller Beteiligten. Diese Naivität erwecke starke Zweifel am Krisenmanagement, so die FWG. Es sei sicher richtig, nicht am falschen Ende sparen zu wollen und auf unternehmerische Prozesse zu setzen. Leistung solle sich lohnen. Dies schließe Risikobereitschaft ein. Das finanzielle Risiko liege dann allerdings auf der Unternehmer- und nicht auf der Nachfrageseite. Durch die Betrugsfälle würden Betreiber solcher Teststationen leicht unter Generalverdacht geraten. Es müsse eine umfassende Prüfung aller Stationen erfolgen – das werde aber höchstwahrscheinlich am dafür erforderlichen Personalbedarf scheitern, befürchtet die FWG. Ihre Bilanz: „Eine ungute Situation, die bei vernünftiger Organisation hätte sicher vermieden werden können.“