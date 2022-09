Bis Mitte Oktober soll die Reparatur der seit März gesperrten Holzterrasse am Ebertpark-Weiher abgeschlossen sein. Derzeit warte man noch auf Material, das für die Arbeiten benötigt werde, sagte ein Sprecher der Verwaltung auf Anfrage – Stichwort Lieferengpässe. Das Holz der Plattform ist – wie berichtet – in die Jahre gekommen. Teile sind herausgebrochen. Die Stadt will mit dem Zaun verhindern, als Eigentümerin in die Haftung genommen zu werden, falls jemand auf dem maroden Steg verunglücken würde. Deswegen wurde im Frühjahr abgesperrt – ausgerechnet zu Beginn der „warmen“ Jahreszeit.