Terézia Mora gilt als eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur und wird am Sonntag, 9. Mai, 17 Uhr, in einem Live-Stream der Mannheimer Stadtbibliothek aus ihrem Roman „Auf dem Seil“ lesen. Es ist der Abschluss einer Romantrilogie über das Leben des IT-Spezialisten Darius Kopp, der als Witwer auf Sizilien lebt und durch den Tod seiner großen Liebe aus der Bahn geworfen wurde. Die Begegnung mit seiner schwangeren Nichte führt ihn zurück nach Berlin, wo er wieder neu anfangen muss. Dabei wechselt die Autorin unbemerkt vom allwissenden Erzähler zum inneren Monolog des Protagonisten und zurück. Terézia Mora wurde 1971 in Sopron, Ungarn, geboren und lebt seit 1990 in Berlin. Für ihren Roman „Das Ungeheuer“ erhielt sie 2013 den Deutschen Buchpreis. Für ihr Gesamtwerk wurde ihr 2018 der Georg-Büchner-Preis zugesprochen. Die Lesung in der städteübergreifenden Reihe „europa_morgen_land“ findet per Zoom statt, und es können Fragen an die Autorin gestellt werden Anmeldung über Telefon 0621-33 26 71 oder gisela.kerntke@freenet.de oder https://europamorgenland.de.