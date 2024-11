Das Haus in Ludwigshafen war bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit dem Tenorsaxophonisten David Murray war eine Legende zu Gast beim Festival Enjoy Jazz.

„Du bist noch draußen, hast dein Ohr an der Tür und weißt sofort, das ist David.“ Cecil Taylor, der berühmte Pianist und Free-Jazz-Pionier, hat das einst über seinen jungen Kollegen David Murray gesagt. Er meinte damit dessen unverwechselbaren Saxophonton, kraftvoll, erdig, warm, auf wohlige Weise raumgreifend, ein Ton, der sich von vibrierender Tiefe mühelos hinaufschwingt in glasklare Höhen, der auch beim ungestümen Überblasen niemals seine lässige Schönheit verliert. Ein Ton, den man, hat man ihn einmal gehört, jederzeit wiedererkennt. Murray ist jetzt 69 Jahre alt, aus dem Avantgardisten und Neuerer des Jazz ist ein Bewahrer geworden, aber sein Ton auf dem Tenorsaxophon hat nichts von seiner Einzigartigkeit verloren.

Ins Kulturzentrum Das Haus hatte er sein neues Quartett mitgebracht, allesamt Vertreter einer jüngeren Generation. Die Pianistin Marta Sanchez kommt aus Madrid, durchlief eine klassische Ausbildung am Konservatorium, studierte dann zeitgenössische Musik und Jazz. Ein Stipendium brachte sie 2011 nach New York, wo sie nun lebt und eigene Ensembles leitet. Kontrabassist Luke Stewart hat neben Musik auch Tontechnik studiert, arbeitete als Jazzkritiker, Produzent und Radiomoderator. Als Bassist spielte er mit Musikern der experimentellen Szene, ist Gründungsmitglied des Free-Jazz-Kollektivs Irreversible Entanglement. Zur New Yorker Jazzszene gehört auch Schlagzeuger Russel Carter, mit dem Murray bereits zusammengearbeitet hat und den er in sein neues Quartett holte.

Ab 1975 in New York

Der Bandleader gehört inzwischen auch wieder zur New Yorker Szene, nachdem er bald 20 Jahre lang in Paris gelebt hatte. Damit schließt sich ein Kreis, begann Murrays Musikerkarriere doch 1975 mit seiner Ankunft am Big Apple. Die Fähigkeiten des damals 20-Jährigen sprachen sich schnell herum, seinen besonderen Saxophonton kannte man bald. Er wurde schon als Coltrane-Nachfolger gehandelt, dabei war sein Spiel eher von Coleman Hawkins, Ben Webster und Albert Ayler beeinflusst. Ein paar Jahre gehörte er zur alternativen New Yorker Loft Jazz Scene, die lieber Downtown in leerstehenden Fabrikgebäuden als in teuren Clubs spielte. Die freien Experimente des Jazz interessierten Murray aber nur kurz, mit seinen eigenen Ensembles kehrte zu eher konventioneller Rollenverteilung zurück mit Solisten und Begleitern. Eine Ausnahme bildete das World Saxophone Quartet mit Hamiet Bluiett, Julius Hemphill, Oliver Lake und Murray als absolut gleichberechtigten Saxophonstimmen.

In den letzten Jahren spielte David Murray mit prominenten Kolleginnen und Kollegen wie Geri Allen, Aki Takase, Hamid Drake oder Cassandra Wilson, stellte aber auch neue Ensembles mit jungen Musikern zusammen wie sein aktuelles Quartett. Beim Konzert war da natürlich viel Respekt spürbar vor dieser Jazzlegende, Murray stand ganz klar im Mittelpunkt, prägte die Stücke mit seinen spannungsreich entwickelten Soli. Dabei vermochte er nicht nur seinen besonderen Saxophonton zu zelebrieren, sondern wie in besten Free-Jazz-Zeiten auch mal ekstatische Improvisationen zu starten und mit Zirkulationsatmung ein schier endloses Klangfeuer zu entfachen aus flirrenden Obertonkaskaden und abrupten melodischen Wendungen.

Das Feuer geschürt

Die drei Begleiter schüren dieses Feuer: Carter am Drumset mit knallharter Präzision und akkurat treibenden Beats, Stewart mit machtvollen Kontrabasslinien, die Murrays Improvisationen melodisch umtanzen oder in rasendem Tempo unterlaufen, Sanchez mit hoher Dynamik und absoluter Kontrolle. Raum für eigene Soli bekommen alle drei. Marta Sanchez zeigt hier andere Klangfarben, kann nicht nur temporeich Swingen, sondern beherrscht die lyrischen Momente oder riskiert atonale Cluster. Und Luke Stewart vermag seinem Kontrabass hochvirtuos ganze Ton-Geschichten zu entlocken, abgründig und poetisch.

Zwischendurch griff David Murray zu seinem Zweitinstrument, der Bassklarinette. Die spielt er beweglicher, luftiger als das Tenorsaxophon, hier tobt kein Orkan, hier lässt ein fröhlicher Herbstwind die Blätter tanzen. Die Improvisationslinien werden manchmal zum ruckenden Stakkato, knallende Anblaslaute und Klappengeräusche gehören auch dazu. Für einen Standard von Thelonious Monk passte das ganz ausgezeichnet.