Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ungeschlagen sind die Herren II des BASF TC Ludwigshafen Meister der Oberliga Südwest geworden. Am Samstag ab 13 Uhr tritt das Team in einem Aufstiegsspiel beim badischen Titelträger TC Weinheim II an. Es dürfte ein Duell auf Bundesliganiveau und vermutlich eine Hitzeschlacht werden. Ein Aufstieg wäre allerdings eine enorme Herausforderung für die Mannschaft.

Christian Hirschmüller, Vincent Schneider, Vasile Antonescu, Dominik Bartels und Lennart Hampel – allesamt Namen, die auch in der Aufstellung für die Zweitligasaison der BASF-Herren