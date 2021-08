In der Zweiten Tennisbundesliga kassierten die Damen des TC Oppau bei der Spitzenmannschaft aus Vaihingen Rohr ersatzgeschwächt eine 0:9-Niederlage. „Wenn es eine Lehre aus dieser Saison gibt, dann, dass wir mehr Leute auf der Meldeliste brauchen“, sagte TCO-Mannschaftsführerin Anne Zehetgruber nach der fünften Niederlage am fünften Spieltag. Nur weil sich die eigentlich verletzte Lena Lutzeier in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte, trat Oppau mit sechs Spielerinnen an. Aber fast erwartungsgemäß brachte die 26-Jährige keine ihrer Partien zu Ende. Und trotzdem haderte Zehetgruber mit dem glatten 0:9. Sowohl in ihrem Doppel an der Seite von Sofia Shapatava, als auch in Shapatavas Einzel wäre zumindest ein wenig Ergebniskosmetik möglich gewesen. Beide gingen im Matchtiebreak verloren.