Erneut ist der Deutsche Tennisnachwuchs auf der Anlage des BASF TC Ludwigshafen zu Gast. Im Jahr der weltweiten Corona-Pandemie ein Turnier unter besonderen Voraussetzungen. In den Altersklassen U16, U14 und U13 sind die 192 besten Jugendlichen Deutschlands zu Gast auf der Anlage an der Weiherstraße. Gespielt wird ab Dienstag. Finaltag ist am Samstag.

Auch im Tennis ist nichts so, wie es immer war. Das gilt auch für die 26. Auflage der Deutschen Tennis-Jugendmeisterschaften. Weil zu Saisonbeginn die Aktivitäten auf dem Platz noch untersagt waren, treffen sich die Junioren nun gegen Saisonende. Sowohl Spieler und das gesamte Umfeld müssen sich dabei an das strenge Hygienekonzept halten. So sind an den ersten beiden Turniertagen keine Zuschauer zugelassen. BASF-TC-Präsident Frank Stauder rechnet vor: „Wir haben an diesen Tagen 192 Spieler und 80 Leute von uns – von der Turnierleitung über den Check-In bis zur Bewirtung.“ Maximal sind 350 Menschen auf der Anlage zugelassen. Dieses Limit wird mit Landes- und Bundestrainern schon erreicht.

Lokalmatadore mit Hoffnungen

Sportlich haben die Gastgeber mit Charlotte Keitel und Bon Lou Karstens (beide Altersklasse U16) die heißesten Eisen im Feuer. Unter Druck sieht Cheftrainer Steffen Neutert seine Schützlinge nicht. „Charlotte hat zwar in dieser Saison schon einige ältere Spielerinnen geschlagen, aber sie ist immerhin noch im jüngeren Jahrgang. Sie soll einfach mal sehen, was geht.“ Das sei letztlich auch eine Sache der Auslosung. Die Favoritenrolle sieht er an Sarah Müller vom TuS Neunkirchen und Joéle Steur (Tennispark Versmold) klar verteilt. Ein wenig anders sieht das bei den Jungs in dieser Altersklasse aus. Hier steht Karstens immerhin an Punkt fünf der Setzliste. Mit Liam Gavrielides (TC Oberstenfeld) und Laurent Julia Calac (TC Markwasen Reutlingen) gehören außerdem auch die Punkte sechs und sieben regelmäßig zu Neuterts Trainingsgruppe. Er sieht sein Trio nicht chancenlos. „Gerade das Feld der Jungs ist in dieser Altersklasse sehr ausgeglichen. Da wird auch die Auslosung eine Rolle spielen.“

Keine klaren Favoriten in U13 und U14

Noch schwerer seien Favoriten in U13 und U14 auszumachen. „Gerade in diesem Alter sind Leistungssprünge keine Seltenheit“, so Neutert. Und in der ausgedünnten Turnierlandschaft sei es schwer, den Überblick zu behalten. Alexander Haage vertritt den BASF TC in der U13. Moritz Galow hofft auf einen Platz als Nachrücker.