Die gemeinsame Fraktion von SPD und Grünen im Ortsbeirat Gartenstadt fordert flächendeckend Tempo 30 für den Stadtteil. Darauf reagiert nun die Stadtverwaltung. Für die Gartenstadt gelte – wie überall in Deutschland – der rechtliche Rahmen der Straßenverkehrsordnung, sagt ein Sprecher der Verwaltung. „Danach ist eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 nicht pauschal und ohne differenzierte Betrachtung möglich. Vielmehr ist entscheidend, welche Funktion die jeweiligen Straßen im Verkehrsnetz erfüllen und ob im Einzelfall besondere Gründe vorliegen.“ Die Gartenstadt sei in weiten Teilen durch Wohnbebauung geprägt, sodass Tempo-30-Zonen in den Nebenstraßen grundsätzlich rechtlich gut begründbar und vielerorts bereits üblich seien. Anders stelle sich die Situation auf den Hauptverkehrsachsen mit einer übergeordneten Verbindungsfunktion dar. „Hier kann Tempo 30 nicht ohne Weiteres flächendeckend angeordnet werden, sondern setzt eine gesonderte Prüfung und konkrete Begründungen voraus, etwa im Hinblick auf Verkehrssicherheit, Lärmschutz oder besondere Schutzbedarfe“, so der Sprecher.

„Rechtlich angreifbar“

Vor diesem Hintergrund erscheine eine weitgehende Ausweitung von Tempo 30 in den Wohnbereichen grundsätzlich möglich, während für einzelne übergeordnete Straßen jeweils eine Einzelfallentscheidung erforderlich sei. „Eine undifferenzierte, pauschale Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im gesamten Stadtteil wäre hingegen rechtlich angreifbar. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass zu dieser Frage zunächst die zuständige Fachabteilung einzubeziehen ist, um eine belastbare Bewertung der konkreten örtlichen Gegebenheiten und der rechtlichen Voraussetzungen vornehmen zu können“, so der Stadtsprecher.