Aufregung an einer Grundschule im Rhein-Pfalz-Kreis: Eine Betreuerin soll einen Plastikteller nach einem Kind geworfen haben. Was bislang bekannt ist.

So weit bestätigt das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage den Sachverhalt, der sich nach RHEINPFALZ-Informationen vor rund vier Wochen abgespielt haben soll: Demnach beschäftigen sich die Beamten tatsächlich mit einer „Anzeige wegen versuchter Körperverletzung zum Nachteil eines neunjährigen Kindes“. Im Verdacht steht den weiteren Ausführungen der Beamten zufolge eine 75 Jahre alte Frau, die als Betreuerin in der Grundschule arbeitet. Der Vorwurf, der gegen sie erhoben wird: Sie soll laut Polizei bei der Essensausgabe einen Plastikteller in Richtung des Kindes geworfen haben. Das Kind blieb körperlich unverletzt. Weitere Auskünfte erteilt die Polizei nicht mit dem Verweis darauf, dass es sich um ein laufendes Verfahren handelt und die Ermittlungen zudem noch nicht abgeschlossen seien.

"Auswahl der Betreuungskräft obliegt dem Träger"

Ein bisschen mehr ist von der betroffenen Gemeindeverwaltung zu erfahren. Sie teilt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass die 75-Jährige bis auf Weiteres vom Dienst freigestellt ist. Ob es ein Disziplinarverfahren gebe, prüfe man noch.

Ein Teil der Fragen, die die Verwaltung von der RHEINPFALZ zur Beantwortung per E-Mail zugeschickt bekommt, bleibt unbeantwortet. Zum Beispiel die Frage, ob Mitarbeitende an der Schule eine Schulung im Hinblick auf das Kindeswohl, auf sexualisierte Gewalt oder generell den Schutz vor Gewalt bekommen. Immerhin: Im Rahmen der Einstellung von Mitarbeitenden an der Betreuenden Grundschule müsse ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden. Zudem müssten eine Einstellungsuntersuchung absolviert und eine Selbstverpflichtungserklärung abgegeben werden. Ein Interventionsteam, das sich des Falles annehmen könnte, gibt es nach Informationen der Verwaltung nicht.

Ein Schutzkonzept für den betroffenen Arbeitsbereich gebe es nicht, informiert die Verwaltung weiter. Allerdings gebe es allgemeine Hinweise zur Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen des Mainzer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, datiert vom 1. August 2014. Unter Punkt 4.1 heißt es da: „Der Träger sorgt für geeignete Betreuungskräfte (fachliche, persönliche, gesundheitliche Eignung). Die Betreuung soll geeigneten, in der Beschäftigung mit Kindern erfahrenen Erwachsenen übertragen werden. Die Betreuungskräfte haben vor der Übertragung ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.“

Und unter dem darauffolgenden Punkt 4.2 ist festgehalten: „Die Auswahl der Betreuungskräfte obliegt dem Träger.“