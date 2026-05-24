Die Deutsche Telekom verbessert aktuell die Mobilfunkversorgung in Ludwigshafen: Ein neuer Standort geht in Betrieb, ein weiterer erhält 4G und 5G. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Mit den neuen Anlagen wachse die Abdeckung im Stadtgebiet, mehr Bandbreite stehe bereit, der Empfang in Gebäuden verbessere sich, so die Telekom. Alle Standorte unterstützten Advanced Mobile Location (AML) und Cell Broadcast. Bei Notrufen 112 übermittele AML automatisch den Anruferstandort an die Leitstelle. Cell Broadcast warnt in betroffenen Funkzellen etwa bei Großbränden, Gasexplosionen oder Überschwemmungen. In Ludwigshafen betreibt die Telekom nach eigenen Angaben 72 Standorte. Haushalts- und Flächenversorgung liegen laut Konzern nahezu bei 100 Prozent. In drei Jahren sollen 15 neue Standorte entstehen, 49 würden mit 4G und 5G erweitert. „Der Datenverbrauch nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Das liegt neben dem Streaming von Videos und Musik sowie Social Media auch an der steigenden Nutzung von KI. Dafür machen wir unser Netz fit“, sagt Unternehmenssprecherin Julia della Peruta. Beim Ausbau ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um Flächen für neue Sendemasten anmieten zu können. Vermieter erhalten dafür eine Miete. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Maststandort anbieten möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm wenden, die im Auftrag der Telekom die neuen Funkmasten errichtet.