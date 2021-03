Technische Störungen der Telefonanlage sind nach Angaben der Stadt der Grund dafür, dass aktuell die Erreichbarkeit der Verwaltung eingeschränkt ist. Wie am Mittwochnachmittag mitgeteilt wurde, könne es aufgrund der Störungen vorkommen, dass Verbindungen während des Gesprächs abrupt enden. Die Verwaltung arbeite intensiv an einer Lösung, heißt es aus dem Rathaus. So bemühe man sich, die Leitungskapazitäten „deutlich zu erhöhen“. Dafür solle noch in dieser Woche eine zusätzliche Glasfaser-Verbindung in Betrieb genommen werden, eine weitere solle in ein bis zwei Wochen folgen. Die Verwaltung habe den Telefonanbieter zudem beauftragt, durch externe Kanäle die Kapazitäten zu erhöhen.