Ein Unbekannter hat einen Telefonmast an der Großwiesenstraße zwischen Rheingönheim und Altrip umgefahren. Aufgrund der Größe der Reifenspuren und der Schäden am Holzmast, der bei dem Unfall aus dem Boden herausgerissen wurde, geht die Polizei davon aus, dass ein Lastwagen am Dienstagmorgen bei einem Wendemanöver den Unfall verursacht hat. Der Telefonmast befindet sich neben dem Vereinsgelände eines Sportbootclubs, der nun vorübergehend von der Telekommunikation und dem Internet abgeschnitten ist. Der Schaden beläuft sich nach weiteren Polizeiangaben auf etwa 3000 Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.