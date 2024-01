Die Polizei warnt vor Betrügern: Am Dienstagnachmittag erschien auf dem Computer eines 86-Jährigen ein Fenster, in dem er darüber informiert wurde, dass er sich einen Virus eingefangen habe. Er wurde aufgefordert, eine Telefonnummer zu wählen. Bei dem anschließenden Telefonat mit einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter erlaubte der Senior dem Betrüger den Fernzugriff auf seinen PC. Der Betrüger brachte den Senior dazu, eine „Apple Gift Card“ im Wert von 50 Euro zu kaufen und wollte eine Überweisung in Höhe von 1800 Euro über das Onlinebanking tätigen. Dies gelang jedoch nicht. Der 86-Jährige wurde misstrauisch und informierte die Polizei.