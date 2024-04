Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern nach einem Fall im Stadtgebiet: Am Mittwochabend erhielt demnach ein 49-jähriger Ludwigshafener einen Anruf von einem vermeintlichen Postboten. Dieser fragte den 49-Jährigen für eine angebliche Lieferung nach seiner Adresse. Außerdem sollte der Angerufene einen Code bestätigen. Der Ludwigshafener erhielt einen Code per SMS, den er dem Betrüger übermittelte. Anschließend wurden die Daten des Mobilfunkkontos des 49-Jährigen manipuliert und eine sogenannte eSIM bestellt. Der 49-Jährige konnte diese noch deaktivieren, bevor weiterer Schaden entstand.

Zwei weitere Fälle

Der Kriminalpolizei Ludwigshafen wurden am Mittwoch zudem zwei betrügerische Anrufe gemeldet. Am Dienstagnachmittag wurde eine Seniorin in Limburgerhof von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Mit der bekannten Masche, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei, versuchte der Betrüger, die Frau in ein Gespräch zu verwickeln. Die Angerufene wurde misstrauisch, was der falsche Polizist scheinbar bemerkte und daraufhin das Gespräch beendete.

Am Mittwochmittag erhielt eine Seniorin aus Ludwigshafen einen Anruf eines falschen Bankmitarbeiters. Unter dem Vorwand, dass dieser eine verdächtige Transaktion gestoppt habe, versuchte der Betrüger an die Kontodaten der Frau zu gelangen. Auch die Ludwigshafenerin schöpfte Verdacht. Sie beendete das Gespräch.