Wegen der anhaltend hohen Anzahl von betrügerischen Anrufen, deren Opfer insbesondere ältere Menschen sind, schaltet das für Vorder- und Südpfalz zuständige Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen eine neue Hotline für Senioren: Unter der Nummer 0621 963-1515 berät der Sachbereich Zentrale Prävention dazu ab sofort von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 sowie freitags von 8 bis 12 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten seien örtliche Dienststellen und im Notfall die 110 erreichbar, berichtete am Freitag bei einem Pressegespräch Michael Lerch, seit Februar Leiter der Zentralen Prävention im Präsidium. Die Hotline sei als Beratungs- und nicht als Ermittlungsstelle gedacht sowie als niederschwelliges Angebot, um sich über die raffinierten Betrugsmaschen sowie Verhaltenstipps zu informieren, so Lerch. „Kein Geld an Fremde übergeben, ohne das noch mal zu prüfen.“ Das gelte ganz grundsätzlich, betonte Lerch.

Alarmierende Zahlen des LKA

Die Zahlen sind alarmierend: Laut Landeskriminalamt (LKA) gab es allein im Vorjahr im Präsidiumsbereich 600 angezeigte betrügerische Anrufe von angeblichen Polizeibeamten, zehn davon waren „erfolgreich“. Die Schadenssumme lag bei 75.000 Euro. 550 Mal wurde versucht, Angerufene per „Enkeltrick“ hereinzulegen, zehnmal glückte dies den Tätern, meist Banden, die in Callcentern aus dem Ausland operieren. Häufig sitzen sie in der Türkei. Ihre Beute: 170.000 Euro.

Bei 100 sogenannten Gewinnversprechen am Telefon, von denen 15 ihr Ziel erreichten, wurde ein Gesamtschaden von 50.000 Euro angerichtet. Die Dunkelziffer und damit der Schaden dürften viel höher liegen, da sich nicht alle Opfer melden und oft aus Scham lieber schweigen. Die Aufklärungsquote ist sehr niedrig, weil die Nummern der Täter in der Regel nicht nachzuvollziehen seien, so die Polizei.

Mehr zu sogenannten Schockanrufen erfahren Sie hier.