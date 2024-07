Ob als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ – täglich rufen Trickbetrüger ältere Menschen an, um sie um ihr Geld oder um Wertgegenstände zu bringen. Wie man sich vor den Kriminellen schützen kann, das erfahren Interessierte bei einer gemeinsamen Präventionsveranstaltung von Polizei und städtischem Seniorenbeirat am Mittwoch, 31. Juli, von 9 bis 12 Uhr in der BB-Bank in der Bahnhofstraße 1a (Mitte). Die Experten der Polizei geben Tipps, wie man am besten bei sogenannten Schockanrufen reagiert und sich gegen die Betrüger wehrt. Auch Angehörige sind einer Pressemitteilung der Polizei zufolge zu der Veranstaltung eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann sich immer montags bis donnerstags von 8 und 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos unter der Telefonnummer 0621 963-1515 von den Präventionsexperten der Polizei beraten lassen.