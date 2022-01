Die Polizei ist ein Schlag gegen eine Telefonbetrügerbande aus Ludwigshafen und Mannheim gelungen. Am Telefon gaben sie sich als Polizeibeamte aus und riefen vornehmlich ältere Menschen an, um Wertsachen oder Geld zu ergaunern. Zwei Männer sollen zudem mit gefälschten Impfnachweisen gehandelt haben. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor. Gesamtschaden: 750.000 Euro. In Mannheim und Ludwigshafen wurden Wohnungen durchsucht. Mehr zum Thema hier.