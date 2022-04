Ein angeblicher Officer des Justizministeriums hat laut Polizei am Donnerstag kurz nach 14 Uhr versucht, an die persönlichen Daten eines 30-Jährigen zu gelangen. Der Angerufene erkannte die Masche und legte auf. In den Vortagen gab es mehrere solcher Betrugsversuche im Stadtgebiet.