Seine Tochter habe einen Unfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Nun müsse eine hohe Kaution gestellt werden, da ansonsten eine Haft drohe. Das hat ein angeblicher Polizeibeamter einem 78-jährigen Heddesheimer am Donnerstag am Telefon erzählt. Erschrocken über diese Nachricht fuhr der Senior, wie vom Anrufer gefordert, mit seinem VW Golf nach Mannheim, teilt die Polizei mit. Auf einem Parkplatz in der Tattersallstraße (Schwetzingervorstadt) übergab gegen 22.30 Uhr einem unbekannten Mann einen Umschlag mit Bargeld. Erst nach einiger Zeit kamen ihm Zweifel an der Sache und er verständigte die Polizei, welche die Ermittlungen hinsichtlich des Betrugs aufnahm. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine detaillierte Beschreibung des Täters ist nicht bekannt. Hinweise: Telefon 0621/174-4444.