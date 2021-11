Fünf betrügerische Anrufe von falschen Polizeibeamtinnen sind der Polizei am Montag zwischen 13.30 und 18 Uhr von Senioren gemeldet worden. Bei einer 77-Jährigen rief eine Unbekannte an, die sich mit „Oberkommissarin“ vorstellte und fragte, ob alles in Ordnung sei. Als die Seniorin nachfragte, was die Anruferin genau wolle, beendete diese das Gespräch.

„Polizistin aus Mannheim“ am Hörer

Bei einem 65-Jährigen gab sich eine Anruferin als Polizistin aus Mannheim aus. Sie erzählte, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei, bei dem eine Frau verletzt worden sei und 20.000 Euro gestohlen worden seien. Daraufhin löcherte der 65-Jährige die Anruferin dermaßen mit Fragen, dass diese das Telefonat beendete.

Bei einer 81-Jährigen stellte sich eine Anruferin ebenfalls als Polizistin aus Mannheim vor und fragte sie, ob sie mitbekommen hätte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Als die Seniorin dies verneinte und mit der Polizei drohte, beendete die Anruferin das Telefonat.

Nach Bargeld oder Münzen gefragt

Bei einem 89-Jährigen meldete sich die Anruferin mit „Kriminalpolizei“. Sie erklärte, dass es in seiner Straße zu einem Einbruch gekommen sei und fragte ihn, ob er Bargeld oder Münzen zu Hause habe und ob sie bei ihm vorbeikommen könne, um sich seine Wertsachen anzuschauen. Daraufhin legte der Senior auf.

„Verbrecher auf der Flucht“

Bei einer 77-Jährigen gab die Anruferin an, von der Polizei in Ludwigshafen zu sein. Sie erzählte, dass die Polizei neulich zwei Verbrecher in Ludwigshafen festgenommen habe und zwei weitere Täter noch auf der Flucht seien. In diesem Zusammenhang fragte die Anruferin die Seniorin, ob diese ihre Fenster und Türen verschlossen habe. Dies bejahte die 77-Jährige, aber da ihr der Anruf seltsam vorkam, erkundigte sie sich, ob es sich bei der Anruferin tatsächlich um eine Polizeibeamtin handelte. Daraufhin bestätigte die Anruferin dies und sagte, dass die Seniorin gerne die 110 wählen könne, wenn sie ihr nicht glaube. Dies tat die Seniorin dann auch, nachdem sie das Telefonat beendet hatte.

Ob es sich bei den fünf Anruferinnen um die gleiche Frau handelte, steht nicht fest.

Das rät die Polizei

Die Polizei weist darauf hin, bei solchen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten oder Kriminalbeamten keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und niemandem Gegenstände zu übergeben. Die Polizei erkundige sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorten. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden sie das Gespräch. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Rufen Sie anschließend Ihre Polizeidienststelle oder die 110 an und erstatten Sie Anzeige, rät die Polizei.

Allein 330 Fälle von Callcenter-Betrug, wie der Oberbegriff für derlei Taten lautet, gab es im Oktober im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (Vorder- und Südpfalz). In der Region haben unbekannte Täter zuletzt Zehntausende Euro mit sogenannten Schockanrufen erbeutet.