Die zum 1. August vom Polizeipräsidium Rheinpfalz freigeschaltete neue Senioren-Hotline ist bisher eher verhalten angenommen worden. Im ersten Monat (bis 31. August) wurden über die Hotline insgesamt 23 Beratungsgespräche geführt, teilte eine Präsidiumssprecherin auf Anfrage mit. Direkt nach der Presseberichterstattung habe es die meisten Anfragen gegeben, danach sei die Resonanz etwas abgeflaut. In den nahezu täglichen Pressemeldungen über Telefonbetrüger weist die Polizei stets auf die Hotline hin. Eingeführt wurde die Hotline wegen der anhaltend hohen Anzahl betrügerischer Anrufe in Vorder- und Südpfalz. Opfer sind überwiegend ältere Menschen. Unter der Nummer 0621 963-1515 berät der Sachbereich Zentrale Prävention von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 sowie freitags von 8 bis 12 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten seien örtliche Dienststellen und im Notfall die 110 erreichbar, so die Polizei. Die Hotline sei als Beratungs- und nicht als Ermittlungsstelle gedacht sowie als niederschwelliges Angebot, um sich über die raffinierten Betrugsmaschen sowie Verhaltenstipps zu informieren.