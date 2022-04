Mit immer wieder neuen Maschen versuchen es Telefonbetrüger derzeit in Ludwigshafen. Laut Polizei rief am Montag eine Frau bei einem 82-Jährigen an. Sie gab sich als seine Tochter aus und behauptete, dass sie sich im Amtsgericht Mannheim befinde und zum Kauf eines Wohnmobils einen Liquiditätsnachweis in Höhe von 40.000 Euro benötige. Dazu solle der Senior Bargeld und Schmuck bereithalten. Als der 82-Jährige sagte, dass er kein Bargeld zu Hause habe und erst zur Bank müsse, wurde das Gespräch beendet. Ein Schaden entstand nicht. Ebensowenig bei dem 75-Jährigen, dem eine Unbekannte laut Polizei am Telefon sagte, er habe vergessen, sein Lotto-Abo zu kündigen. Sie forderte Geld von dem Mann und drohte mit einem Gerichtsvollzieher. Der Senior ließ sich davon nicht einschüchtern und sagte, dass kein Vertrag mit Lotto bestehe und er sich bei der Polizei melden werde. Daraufhin legte die Betrügerin auf. Auch neun Ludwigshafener zwischen 69 und 91 Jahren, die am Montag angerufen wurden, durchschauten die Masche. In diesen Fällen waren falsche Polizeibeamte am Telefon.