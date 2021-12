Acht Ludwigshafener im Alter zwischen 59 und 90 Jahren sind laut Polizei am Montag von angeblichen Polizeibeamten zwischen 10.30 und 14.30 Uhr angerufen worden.

Bei einer 66-Jährigen meldete sich eine Frau, die sich als Kriminalpolizistin ausgab. Sie sagte, in der Straße der Seniorin habe es einen Einbruch gegeben. Dabei seien verschiedene Wertgegenstände gestohlen worden. Als die Anruferin fragte, ob die 66-Jährige etwas davon mitbekommen habe, beendete diese das Telefonat.

Ein 60-Jähriger bekam einen Anruf von einem Mann, der erklärte, er sei von der Kripo Mannheim. Er erzählte, in der Straße des 60-Jährigen sei es zu einer Straftat gekommen. Dazu brauche er Informationen. Da dem 60-Jährigen der Anruf sofort dubios vorkam, beendete auch er das Gespräch.

Bei einem 72-Jährigen gab sich die Anruferin als Kriminalpolizistin aus und teilte mit, dass nach einem Einbruch in Oppau die Täter festgenommen werden konnten. In diesem Zusammenhang sei ein Zettel mit dem Namen des Angerufenen gefunden worden. Der Senior durchschaute den Betrug und legte ebenfalls auf.

Angeblicher Einbruch in der Nachbarschaft

Bei einer Seniorin gab sich die Anruferin als Kriminalpolizistin aus und teilte mit, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben habe. Hierbei seien zwei Personen festgenommen worden, drei Personen seien geflüchtet. Auf einem Zettel der Täter habe ihre Wohnanschrift als nächstes Tatobjekt gestanden. Daher wollte sie sich über etwaige Wertgegenstände im Anwesen der Seniorin vergewissern. Nachdem die Seniorin erklärte, dass sie keine Wertgegenstände oder größere Bargeldsummen zu Hause habe, beendete die Anruferin das Gespräch.

Bei einem 59-Jährigen meldete sich ein angeblicher Polizist aus Mannheim. Auch er erklärte, in der Straße des 59-Jährigen sei es zu einer Straftat gekommen. Der 59-Jährige zweifelte an der Echtheit des Anrufs und beendete das Gespräch.

Bei einer 86-Jährigen rief ein Mann an, der angab von der Polizei zu sein. Er erzählte ihr, dass in ihrer Nähe eingebrochen worden und eine Liste mit Namen gefunden worden sei, auf der auch ihr Name stehen würde. Die Seniorin beendete das Gespräch – wie auch eine 84-Jährige, die von einer angeblichen Polizistin kontaktiert wurde. Bei einer 90-Jährigen meldete sich eine Anruferin mit „Kriminalpolizei“ und fragte, ob sie etwas von einem Polizeieinsatz in ihrer Straße mitbekommen habe. Dies verneinte die Seniorin, die den Anruf auch sofort durchschaute und auflegte.

