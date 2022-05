Ein falscher Microsoft-Mitarbeiter hat sich laut Polizei bereits am 29. April telefonisch bei einem 84-Jährigen aus Ludwigshafen gemeldet und ihn über angebliche Schadsoftware auf dessen Computer informiert. Der Senior fiel auf die Masche herein und überließ dem Unbekannten die Kontrolle über den PC. Als dieser nach den Kontodaten fragte, wurde der Ludwigshafener misstrauisch und beendete das Gespräch. Das Telefonat dauerte insgesamt vier Stunden. Der 84-Jährige telefonierte mit insgesamt drei falschen Microsoft-Mitarbeitern. Ob ein Schaden entstanden ist, ist derzeit noch nicht bekannt, so die Polizei.