Eine 83-jährige Ludwigshafenerin hat gerade noch rechtzeitig einen betrügerischen Schockanruf erkannt. Laut Polizei wurde sie am Donnerstag um 13.10 Uhr von einem Unbekannten angerufen, der sich mit „Polizeiinspektion Bad Dürkheim“ meldete. Im Hintergrund weinte eine Frau, schluchzte und schrie ins Telefon, dass sie eine Frau totgefahren habe. Im Verlaufe des Gesprächs kam die Seniorin zu der Überzeugung, dass es sich bei der Anruferin um eine Freundin handelte. Der angebliche Polizist sagte, dass die Freundin dem Haftrichter vorgeführt werden würde und deshalb eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro bezahlt werden müsse. Als die Seniorin erwiderte, dass sie so viel Geld nicht habe, fragte der Anrufer nach der vorhandenen Summe.

Anrufer schickt Seniorin zur Bank

Es hieß, die 83-Jährige solle zur Bank gehen und das Geld abholen. Der Unbekannte wies sie an, das Handy während der Fahrt eingeschaltet zu lassen und in der Bank nicht zu sagen, dass sie das Geld für eine Kaution bräuchte. Sie solle das Geld auf keinen Fall bei der Polizei abgeben, sondern beim Amtsgericht. Falls dort niemand mehr erreichbar sei, gebe es auch noch eine andere Möglichkeit. Der Seniorin, der das Telefonat im Laufe der Zeit immer seltsamer vorkam, entschloss sich, nicht zur Bank, sondern zur daneben gelegenen Polizeidienststelle zu gehen. Sie beendete das Telefonat.