Eine Telefonbetrügerin hat laut Polizei von einer 80-Jährigen 2400 Euro erbeutet. Bereits am Dienstag erhielt die Ludwigshafenerin eine Whatsapp-Nachricht ihrer vermeintlichen Tochter. Unter dem Vorwand, dass die Tochter ihr Handy verloren habe, wurde die Seniorin dazu gebracht, das Geld zu überweisen.

Zwei weitere Versuche

Am Mittwoch erhielten zwei Ludwigshafenerinnen ebenfalls betrügerische Anrufe. In einem Fall wurde einer 73-Jährigen mitgeteilt, dass wegen der Teilnahme an einem Gewinnspiel eine Kontopfändung bevorstehe. In einem weiteren Fall erhielt eine 87-Jährige einen Anruf mit dem Hinweis, dass etwas mit ihrem Computer nicht stimme. Beide beendeten das Gespräch. Mehr zu betrügerischen Anrufen, finden Sie hier und hier.