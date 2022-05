Einen wahren Telefonterror erlebte eine 75-Jährige laut Polizei am Donnerstag: Zunächst wurde die Ludwigshafenerin von einem Mann angerufen, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Er versuchte, an die Zugangsdaten zum Computer der Seniorin zu gelangen, doch sie legte auf. Anschließend gingen noch weitere 30 Anrufe von unterschiedlichen Nummern auf dem Telefon der Dame ein, die sie jedoch ignorierte, wie die Polizei berichtet. Sie rät: Am Telefon keine privaten Daten weitergeben und bei dubiosen Anrufen die Polizei verständigen. Mehr zu sogenannten Schockanrufen erfahren Sie hier.