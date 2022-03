Mit einer regelrechten Welle von Anrufen überzogen Betrüger am Mittwoch das Stadtgebiet. 27 Ludwigshafener hätten sich gemeldet, weil sie von falschen Polizeibeamten kontaktiert worden seien, heißt es im Bericht. In einem Fall waren die Täter laut Polizei erfolgreich. Ein vermeintlicher Beamter von Europol hatte einem 38-Jährigen erklärt, dass seine Identität im Zusammenhang mit mehreren Geldwäscheverfahren stehen würde und gegen ihn Haftbefehl erlassen worden sei. Der Mann überwies daraufhin wie gefordert mehrere Tausend Euro auf ein Konto. Anschließend sei er jedoch stutzig geworden und habe sich bei der Polizei gemeldet, die ihn darüber informierte, dass er Opfer eines Betrugs geworden ist. In anderen Fällen berichteten Angerufene davon, dass falsche Polizeibeamte sagten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und nachfragten, ob die Person Bargeld und Wertsachen im Haus habe. Zweimal wurde laut Polizei behauptet, ein Angehöriger liege mit Corona im Krankenhaus und brauche Geld. Die Opfer hätten den Betrug erkannt und das Gespräch beendet. Die Polizei rät, am Telefon misstrauisch zu sein und sich bei Zweifeln direkt an die Notrufnummer 110 zu wenden. Wer Betrugsopfer geworden ist, kann sich unter Telefon 0621 963-1154 an die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wenden.

