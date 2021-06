22 betrügerische Anrufe sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden. Falsche Polizeibeamte riefen bei Senioren an und gaben vor, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Alle Angerufenen reagierten vorbildlich und fielen nicht auf die Masche herein. Zielrichtung dieser Masche ist es, Bargeld oder sonstige Wertsachen von den Angerufenen zu erbeuten. Meist werde vorgetäuscht, man wolle die Wertsachen in Sicherheit bringen, und ein angeblicher Polizeibeamter werde vorbeigeschickt, um diese abzuholen. Aber auch Abwandlungen dieser Masche seien mittlerweile bekannt. Die Ermittler betonen dazu: „Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Sie ruft Sie niemals unter der Notruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger.“