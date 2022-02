Die Flut betrügerischer Telefonanrufe von angeblichen Polizisten bei Senioren reißt nicht ab. Mit „Felix Gärtner“ von der Kripo Mannheim meldete sich am Mittwochmorgen ein Mann bei einer 79-Jährigen aus Ludwigshafen und tischte ihr eine Lügengeschichte nach der anderen auf, sprach von einem Einbruch in der Nachbarschaft, um herauszufinden, ob die Frau Wertgegenstände zu Hause hat. Als sie dies verneinte, drohte der Anrufer mit dem Staatsanwalt. In zwei Stunden würde eine Zivilstreife vorbeikommen, die sich um die Sicherheit der Seniorin kümmere. Das war der 79-Jährigen dann doch zu viel. Sie legte auf und verständigte die Polizei.

Ehefrau soll Schokoriegel gestohlen haben

Auch bei einem 80-Jährigen aus Ludwigshafen meldete sich ein Mann von der „Polizei Mannheim“. Der Anrufer fragte nach der Ehefrau des 80-Jährigen. Da diese nicht zu Hause war, erklärte er dem Senior, dass seine Frau im Supermarkt Schokoriegel gestohlen habe und auf sie nun eine Klage in Höhe von 250.000 Euro zukommen würde. Wenn sie den Betrag persönlich entrichten würde, könne man einer Klage aus dem Weg gehen. Der 80-Jährige erkannte den Betrug und beendete das Gespräch. Auch eine gleichaltrige Frau aus Ludwigshafen ließ sich am Mittwoch von einem angeblichen Polizisten am Telefon nicht austricksen. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter scheitere mit seinem Betrugsversuch bei einem 83-Jährigen. Und eine 81-Jährige ließ sich von einem Gewinnversprechen einer Anruferin nicht täuschen.